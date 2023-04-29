كريم فهمي وزوجته في أحدث ظهور.. شاهد

شارك الفنان كريم فهمي صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام

ظهر كريم فهمي برفقه زوجته دانيه البناوي مرتديه فستان لامع باللون النبيتي ليكشف عن جمالها ورشقاتها واعتمدت في المكياج عليالالوان الترابيه الناعمه، بينما كريم فهمي يتألق ببدله باللون الاسود

يذكر ان اخر اعماله مسلسل الكتيبة 101 امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القواتالمسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية. التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر خلال اللحظات الحالية.





أحداث مسلسل الكتيبة 101

ويتناول مسلسل الكتيبة 101، بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريشوسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه علىأنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصديللجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنانعمرو يوسف دور الرائد نور صلاح العزب.