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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 11 طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر في حملات بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئه المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور علي التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وشنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة حملة رقابية على المحال والمنشآت الغذائية وتمكنت من تحرير محضر رقم (٦٥٠٠) جنح مركز بلبيس ضد مدير مصنع اسمده ومخصبات زراعيه ببلبيس وضبط (١١) طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر من مضادات السموم، وفطريات سائله، كبريت خام ، مبيدات فطريه زراعية وإدارة نشاط بدون ترخيص وتم حفظ المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة للعرض واتخاذ اللازم.

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وتم تحرير محضر رقم (٧٤٦٠) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية ميت جابر لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٥ كراتين مكرونة بإجمالي١٠٠ كيس مكرونه وتم حفظ المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه وجاري العرض عليها وتحرير محضر رقم (٦٩٦٦) جنح مركز بلبيس ضد صاحب بقالة تموينية بناحية قهله الجبلة لعدم الإعلان عن اسعار المقررات التموينيه للجمهور.

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