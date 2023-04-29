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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تعلن موعد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أنه بمجرد انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بدأت الكنترولات من تكثيف عملها للانتهاء من رصد النتائج حتى يتم إعلانها .

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ صدى لابلد  أن حالات الغش بامتحانات منتصف  الفصل الدراسى الثاني  قليلة  خاصة وأن مدة الامتحان كانت ساعة واحدة والكلية اتخذت تعلميات وتحذيرات صارمة فى اللجان منها منع دخول الطالب بالموبايل داخل اللجنة .


وعن أعمال الصيانة وخطط الكلية الانشائية، أوضحت  عميدة كلية الآداب، أن الكلية أستغلت إجازة نصف العام فى عمل خطة صيانة للمدرجات والقاعات الرئيسة والمعامل .

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وأضافت عميدة الكلية، أن هناك مخطط لتجديد أكبر المدرجات بالكلية يسع لحوالى 1200 طالب وطالبة ، لافته إلى أنه من المنتظر البدء فى تطويره قريبا لتجديده على أعلى مستوى .

وأشارت عميدة كلية الاداب  أن الكلية بصدد أعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد التأكد من وصول كافة المنهج الدراسي بالكامل لجميع الطلاب حيث يتم الاعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الشهر القادم .

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