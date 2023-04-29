بنزيما وكورتوا يقودان تشكيل ريال مدريد أمام ألميريا في الدوري الإسباني

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد لمواجهة ألميريا، في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

وشهد تشكيل ريال مدريد عودة البلجيكي تيبو كورتوا، والفرنسي كريم بنزيما، للتواجد بشكل أساسي، بعدما تغيبا عن الهزيمة أمام جيرونا في الجولة الماضية، بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - توني كروس - داني سيبايوس

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، معقل فريق ريال مدريد.