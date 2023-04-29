النقل البري : الأتوبيسات المتحركة بالعائدين من السودان يوميا عددها 50

أكد سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري، أنه تم التواصل مع سائقي الشاحنات المصرية في السودان وتم التنسيق بينهم وبين الطلاب كي يصل الطلاب بالشاحنات المصرية من السودان وصولا إلى معبر أرقين.

وقال سيد متولي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ارتفاع أسعار تذاكر الأتوبيس في السودان من 30 دولار إلى 300 دولار بسبب نقص السولار هناك".

واضاف سيد متولي:" نقوم بمجهودات كبيرة من أجل إعادة المصريين إلى الوطن عن طريق ميناء ارقين ".

وتابع سيد متولي:" الاتوبيسات السودانية تصل إلى منطقة كركر والسيارات المصرية تصل إلى وادي حلفا ".

واكمل سيد متولي :" العائد من السودان يمكنه أن يقوم باستخدام قطارات السكك الحديد"، مضيفا:" معدل الاتوبيسات التي تتحرك يوميا تتراوح بين 20 وحتى 50 اتوبيس".

