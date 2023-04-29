عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النقل البري : الأتوبيسات المتحركة بالعائدين من السودان يوميا عددها 50

صدى البلد

أكد سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري، أنه تم التواصل مع سائقي الشاحنات المصرية في السودان وتم التنسيق بينهم وبين الطلاب كي يصل الطلاب بالشاحنات المصرية من السودان وصولا إلى معبر أرقين.

 

مدير أرقين : لابد من وجود تأشيرة لدخول مصر عبر الميناء

مصر تعزف سيمفونية إنسانية.. مدير ميناء أرقين: 46 جنسية أجنبية دخلت المحروسة|فيديو

وقال سيد متولي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ارتفاع أسعار تذاكر الأتوبيس في السودان من 30 دولار إلى 300 دولار بسبب نقص السولار هناك".

واضاف سيد متولي:" نقوم بمجهودات كبيرة من أجل إعادة المصريين إلى الوطن عن طريق ميناء ارقين ".

وتابع سيد متولي:" الاتوبيسات السودانية تصل إلى منطقة كركر والسيارات المصرية تصل إلى وادي حلفا ".

واكمل سيد متولي :" العائد من السودان يمكنه أن يقوم باستخدام قطارات السكك الحديد"، مضيفا:"  معدل الاتوبيسات التي تتحرك يوميا تتراوح بين 20 وحتى 50 اتوبيس".
 

النقل النقل البرى أرقين معبر ارقين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

الرجاء يهدر ركلة جزاء أمام الأهلي مع نهاية الشوط الأول

قناة مفتوحة| كيف تشاهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بدوري أبطال إفريقيا ؟

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

أشلاء وسلاحان للجريمة| ماذا عثرت النيابة داخل منزل المتهمة بالتخلص من ابنها بالشرقية؟.. ومفاجأة بخصوص الدافع

10 ملايين جنيه.. أسرة نيرة أشرف تلاحق القاتل محمد عادل بقضية جديدة

رئيس الوزراء يتحدث عن التعويم .. فماذا قال ؟

ترشيحاتنا

أصبحوا مصدر ثقة.. خالد الجندي: كرامة العلماء في عهد الرئيس السيسي محفوظة

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

الحسد يخترع الشائعة.. جورجينا ترد على أنباء انفصالها عن رونالدو

أمريكا تعلن الحرب على السوشيال ميديا| أصابت نصف مستخدميها بالاكتئاب.. و22% منهم فكروا بالانتحار

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

مدير أرقين : لابد من وجود تأشيرة لدخول مصر عبر الميناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى 8 مليون جنيه.. نانسي عجرم تثير الجدل بسعر إطلالتها الأخيرة

مربوط بجنزير .. تعذيب كلب دون طعام أو ماء فوق سطح عمارة

فوائد خارقة لـ الكركم .. وكيفية استخدامه كمشروب

شاهد.. نادين نجيم تظهر في المالديف بدون خطيبها

فيديو

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد واقعة شيرين عبد الوهاب في دبي .. نجوم سقطوا على المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ