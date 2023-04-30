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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والترجي -
الأهلي والترجي - أرشيفية

تأهل كل من الأهلي والترجي التونسي إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذه النسخة، بعد نجاح الثنائي في إقصاء الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري على الترتيب.

تعادل الأهلي مع الرجاء المغربي في مباراة الإياب سلبيًا، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب لصالح الفريق الأحمر بنتيجة 2-0.

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بينما تعادل الترجي التونسي مع نظيره شبيبة القبائل الجزائري في لقاء الإياب بنتيجة 1-1، ولكن يتأهل أيضًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1 لصالحه.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة الموافق 12 مايو القادم، في لقاء الذهاب على ملعب رادس، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يستضيف الأهلي نظيره الترجي، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة الإياب، يوم 19 من نفس الشهر.

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