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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدعو الصين إلى وقف مضايقة سفن الفلبين

أرشيفية
أرشيفية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، بكين إلى "وقف مضايقة وترهيب سفن الفلبين، من قبل حرس السواحل الصيني"، مؤكدة أن هذا النوع من الأعمال يؤدي إلى "تصعيد التوترات والتهديدات للاستقرار في المنطقة".

وتشهد منطقة بحر الصين الجنوبي نزاعات مستمرة بين الصين ودول الجوار، بما في ذلك الفلبين، بشأن المناطق البحرية والجزر والشعاب المرجانية.

وتتهم الفلبين الصين بتهديد سفنها، وعرقلة الأنشطة الاقتصادية البحرية.

وتأتي دعوة وزارة الخارجية الأمريكية ضمن سلسلة من الدعوات والتصريحات التي تصدرها الولايات المتحدة بشأن الصراع في بحر الصين الجنوبي، وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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والجمعة، قال خفر السواحل الفلبيني  إنه دخل في مواجهة مع سفن صينية قامت "بمناورات خطيرة" في بحر الصين الجنوبي، في أحدث حلقات سلسلة من المواجهات البحرية المتوترة بين البلدين.

ووقع الحادث بينما كان خفر السواحل ينفذ دوريات على مدى أسبوع في الممر المائي الاستراتيجي، وفي الوقت الذي كان يزور فيه وزير الخارجية الصيني تشين قانج مانيلا في مطلع الأسبوع، للقاء نظيره الفلبيني والرئيس فرديناند ماركوس الابن.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي يمر عبره كل عام بضائع تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار. ودعت الفلبين مراراً بكين إلى وقف «أنشطتها العدائية» في المنطقة.

وقال خفر السواحل إنه خلال المهمة التي نفذها في الفترة من 18 إلى 24 أبريل جرى رصد أكثر من 100 سفينة يتردد أنها تابعة للميليشيا البحرية الصينية، وسفينة حربية تابعة لبحرية الجيش الصيني، واثنتين من سفن خفر السواحل الصيني داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية للفلبين التي تمتد 200 ميل.

وأضاف أن سفينة صينية «أجرت مناورات خطيرة» على بُعد 45 متراً تقريبًا من سفينة فلبينية، وأن سفينتين أخريين نفذتا "تكتيكات عدائية مما شكل تهديدًا كبيرًا على سلامة وأمن السفينة الفلبينية وطاقمها".

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