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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 54 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية في المنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 54 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على جميع السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 54 مخالفة تموينية، منها 45 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين “خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم وجود سجلات، وتوقف عن الإنتاج دون أعذار، وقضايا أخرى متنوعة”. 

وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 9 مخالفات ما بين “منشأة بدون ترخيص ـ مجهولة المصدر ـ عدم الإعلان عن الأسعار - غش تجارى ـ بيع أزيد من السعر”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المنيا حملات رقابية مديرية التموين مخالفة تموينية مجهولة المصدر خبز ناقص الوزن الإعلان عن الأسعار السلع والمواد الغذائية

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