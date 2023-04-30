رئيس وزراء اليابان يعقد اجتماعًا مع مجلس الجامعة العربية

عقد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا اجتماعًا، اليوم الأحد، مع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية محمد مصطفى عرفي، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.



وقال "كيشيدا" في كلمته خلال الاجتماع، إنه قبل عشر سنوات عندما كان وزيرًا للخارجية أسهم في إطلاق التعاون بين الدول العربية واليابان.

وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الياباني العربي لتأسيس إطار تعاون شامل يستهدف التعاون مع كل الدول العربية.

ولفت كيشيدا إلى تطور العلاقات بين الجانبين في مجالات مختلفة مثل السياسة والثقافة والاقتصاد.



وأضاف رئيس الوزراء الياباني قائلاً: "إننا سنعمل على توسيع التعاون في إطار المنتدى الاقتصادي الياباني العربي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة".

و أوضح أنه اتفق مع أبو الغيط على عقد الحوار السياسي العربي الياباني في نسخته الثالثة في سبتمبر المقبل، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة في إطار المنتدى الاقتصادي العربي الياباني.



و أكد الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية محمد مصطفى عرفي في كلمته، الاعتزاز العربي بدولة اليابان العريقة في تاريخها، والرائدة في حاضرها ومستقبلها، بثراء ثقافتها وبتجربتها الاقتصادية الهائلة.



وأضاف عرفي أن اليابان دولة صديقة للعرب جميعًا، ليس فقط من خلال الأطر الخاصة بالعلاقات الثنائية، بل أيضًا من خلال مواقفها التي تتسم دائماً بالاتزان والموضوعية تجاه مختلف القضايا العربية، لاسيما القضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب المركزية، ولا سبيل للاستقرار والسلام بدون حلها وفقًا للقانون الدولي والمشروعية الدولية.



وقال الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية في ختام كلمته: "نثق في أن اليابان تدرك أن واقعًا إنسانيًا صعبًا تمر به بعض الدول العربية سواء بسبب الجفاف أو ظروف أخرى".