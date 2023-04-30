عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان يعقد اجتماعًا مع مجلس الجامعة العربية

صدى البلد

عقد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا اجتماعًا، اليوم الأحد، مع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية محمد مصطفى عرفي، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.


وقال "كيشيدا" في كلمته خلال الاجتماع، إنه قبل عشر سنوات عندما كان وزيرًا للخارجية أسهم في إطلاق التعاون بين الدول العربية واليابان.

وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الياباني العربي لتأسيس إطار تعاون شامل يستهدف التعاون مع كل الدول العربية.

ولفت كيشيدا إلى تطور العلاقات بين الجانبين في مجالات مختلفة مثل السياسة والثقافة والاقتصاد.


وأضاف رئيس الوزراء الياباني قائلاً: "إننا سنعمل على توسيع التعاون في إطار المنتدى الاقتصادي الياباني العربي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة".

و أوضح أنه اتفق مع أبو الغيط على عقد الحوار السياسي العربي الياباني في نسخته الثالثة في سبتمبر المقبل، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة في إطار المنتدى الاقتصادي العربي الياباني.

السيسي يستقبل رئيس وزراء اليابان بقصر الاتحادية


و أكد الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية محمد مصطفى عرفي في كلمته، الاعتزاز العربي بدولة اليابان العريقة في تاريخها، والرائدة في حاضرها ومستقبلها، بثراء ثقافتها وبتجربتها الاقتصادية الهائلة.


وأضاف عرفي أن اليابان دولة صديقة للعرب جميعًا، ليس فقط من خلال الأطر الخاصة بالعلاقات الثنائية، بل أيضًا من خلال مواقفها التي تتسم دائماً بالاتزان والموضوعية تجاه مختلف القضايا العربية، لاسيما القضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب المركزية، ولا سبيل للاستقرار والسلام بدون حلها وفقًا للقانون الدولي والمشروعية الدولية.


وقال الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية في ختام كلمته: "نثق في أن اليابان تدرك أن واقعًا إنسانيًا صعبًا تمر به بعض الدول العربية سواء بسبب الجفاف أو ظروف أخرى".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

عيب والله.. شوبير يعنف حملات الهجوم على أحد لاعبي الأهلي

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 30-4-2023

ترشيحاتنا

أخبار تهمك.. مفاجأت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 .. ورابط الأسماء الفائزة

هل ينهي هجوم أوكرانيا المضاد الحرب مع روسيا؟.. مفاجأة من الخبراء

أسعار السلع اليوم| تراجع 25 جنيها في الدواجن.. الكندوز يصل 280.. والبلطي بـ 70

بعد عودتها للساحة الفنية.. شيرين تتعاون مع نتفليكس وتحضر مفاجأة لجمهورها|شاهد

"الوثائقية" تعلن إنتاج فيلم عن كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سر وفاة الشباب بالجلطات القلبية

متحور اركتوروس الجديد يهدد العالم .. هل تعود الكمامات ؟

ماجد المصري فى ندوة "صدى البلد": ياسمين عبدالعزيز "بتقلب" التصوير ضحك.. ومحمد سامي "رقصني" في جعفر العمدة

ابن الجن.. اكتشاف جثة رضيع يشبه العفريت داخل مستودع مهجور بالمكسيك

فيديو

أم تقتل ابنها في الشرقية.. علام عثرت النيابة داخل منزل المتهمة؟ فيديوجراف

غير متوقع.. هبوط كبير في أسعار الذهب والاستقرار يسيطر على الدولار

ماجد المصري فى ندوة "صدى البلد": ياسمين عبدالعزيز "بتقلب" التصوير ضحك.. ومحمد سامي "رقصني" في جعفر العمدة

نادين الراسي تبكي على الهواء بعد سماع أغنية لشقيقها الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ