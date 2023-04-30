الرئيس السيسي: النقاشات مع رئيس وزراء اليابان إيجابية وبناءة

إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بقصر الإتحادية، لعقد قمة مصرية يابانية بالقاهرة، في إطار زيارته الحالية للقاهرة

و أكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي في ختام المباحثات الثنائية أن النقاشات مع رئيس وزراء اليابان إيجابية وبناءة حيث استعرضا ما تشهده الساحة الدولية من تحديات مختلفة ؛ مشيرا إلى أن زيارة رئيس وزراء اليابان تعكس الاهتمام المتبادل بين مصر واليابان

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تحمله مصر من مشاعر تقدير بالغ لإسهامات اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية بمصر.

كما أكد لرئيس عبد الفتاح السيسي على الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الدائم والفوري والشامل للصراعات بالسودان الشقيق، موضحا ان التطورات في السودان احتلت جانبا مهما من المباحثات.

كما أكد على اهمية امتناع اي طرف خارجي عن التدخل في الازمة بالسودان باعتبارها شأنا سودانيا خالصا .

كما تباحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء اليابان بشأن العديد من القضايا الإقليمية لا سيما القضية الفلسطينية والاوضاع في ليبيا .

واستعرض مع كشيدا الاصلاحات الاقتصاديه والتشريعية التي تم افرازها في إطار تحفيز بيئة الاعمال وتحسين مناخ الاستثمار بمصر.

كما تطرقت المناقشات إلى أهمية التوصل لتسوية الأزمة الاوكرانية وذلك من خلال بحث سبل تخفيف وطأة التحديات الاستثنائية الملقاة على عاتق العديد من الدول النامية.