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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد فوزها بلقب ملكة جمال السعودية..10 صور لـ رومى القحطاني تثير الجدل

صدى البلد

أعلنت رومي القحطاني صاحبة لقب ملكة جمال السعودية، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال المرأة المقامة في روما، وذلك لأول مرة تشارك فيها السعودية.

ونشرت رومي القحطاني ملكة جمال السعودية مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها في لحظات في عرض في المسابقة.

ونشرت المتسابقة مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعبرت من خلالها عن سعادتها بالمشاركة في تلك المسابقة وبتمثيل بلدها المملكة العربية السعودية في مسابقة من أهم مسابقات ملكات جمال العالم.

وتفاعل الجمهور السعودي سابقاً مع إعلان رومي القحطاني عن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال أوروبا وعلى الرغم من عدم فوزها في تلك المسابقة إلا أنها لاقت إشادة وإعجاباً من متابعيها الذي عبروا عن سعادتهم بتمثيل السعودية في الخارج.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها..

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