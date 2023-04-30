عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقة الكهرباء.. جريمة جنائية تصل عقوبتها للحبس

صدى البلد

يعتقد الكثير من المخالفين، أن سرقة الكهرباء، انها من الجرائم الغير مخلة بالشرف وعقوباتها بسيطة لذا فان الجميع يستسهل تلك المخالفات.

وأكد الدكتور أشرف يعقوب الخبير القانوني أن  سرقة الكهرباء، من الجرائم الكبيرة التي أقرها قانون العقوبات، وتصل الى الحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن تلك العقوبات اقرت لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

- الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

ترشيحاتنا

كسر بخاطرها في ليلة العمر.. «ميكب أب أرتيست» يحول فتاة الى عروس مولد

من بينها السعودية.. دول لا تعترف بعيد العمال

مقتل 20 جنديا.. القوات الروسية تشن ضربات مدفعية مكثفة على الجيش الأوكراني

شومان: شارب الخمر من عقوبات الحدود التي لا يجوز إسقاطها

ماذا كان النبي يقول قبل النوم؟.. 11 دعاء تبدل حالك حيا وميتا

اشتري الجديد.. سعر أرخص سيارة سيدان في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفل شمبانزي مايكل جاكسون بعيد ميلاده الـ 40.. صور

شبشب بـ 25 ألف جنيه .. إطلالات أثارت الجدل لـ محمد رمضان

بعد فوزها بلقب ملكة جمال السعودية..10 صور لـ رومى القحطاني تثير الجدل

أنهى حياته بالسم والرصاص.. تعرف على وصية هتلر الأخيرة

فيديو

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

تحدي تيك توك لايف.. بلوجر سعودي يربح مليون دولار في دقائق| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ