سرقة الكهرباء.. جريمة جنائية تصل عقوبتها للحبس

يعتقد الكثير من المخالفين، أن سرقة الكهرباء، انها من الجرائم الغير مخلة بالشرف وعقوباتها بسيطة لذا فان الجميع يستسهل تلك المخالفات.

وأكد الدكتور أشرف يعقوب الخبير القانوني أن سرقة الكهرباء، من الجرائم الكبيرة التي أقرها قانون العقوبات، وتصل الى الحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن تلك العقوبات اقرت لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

- الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.