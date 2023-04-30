مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يكبد ميليشيا الدعم السريع خسائر فادحة

أفاد محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة السودانية الخرطوم، بوقوع مناوشات بين الجيش السوادني ومليشيا الدعم السريع في منطقة "الخرطوم بحري"، فضلًا عن سماع دوي أصوات الرصاص والأسلحة في أحياء مختلفة وتحديدًا في وسط العاصمة.

ونقل مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، عن شهود عيان بوجود تعزيزات للجيش السوادني بحي الحلفايا شمال الخرطوم بحري، لحصار عناصر الميليشيا التي تسللت إلى أقدم المدن السودانية، بعد أن شهدت في الساعات الماضية مواجهات عنيفة، ونجحت القوات المسلحة في تكبيد الميليشيات المتمردة خسائر فادحة في العناصر والعتاد.

عمليات نهب وسلب

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى ارتكاب عناصر الميليشيا عمليات نهب وسلب لعدد من الشركات الكبيرة بمنطقة الصناعات في "الخرطوم بحري".

فيما أكد وجود تعزيزات من قوة الاحتياط المركزي التابعة للشرطة السودانية في أنحاء مختلفة من العاصمة، لحماية المدنيين من علميات السرقة والتصدي لأي انفلات أمني.

ورصد مراسل "القاهرة الإخبارية" تمركزات لميليشيا الدعم السريع في مقر دار حزب المؤتمر الوطني المحلول بحي الصحافة جنوب الخرطوم، والذي يتسللون منه للأحياء المجاورة له، موضحًا أن أصوات طلقات الرصاص في هذه المنطقة لم تتوقف.

