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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لزيادة أرباح التيك توك.. ننشر صور شاب يقود سيارة بدون عجلة قيادة

السيارة
السيارة

مازال هوس تحقيق الأرباح من خلال زيادة نسبة المشاهدة عبر تطبيقات السوشيال ميديا يسيطر علي عقول بعض الشباب، حيث قام شخص بتسجيل مقطع فيديو بثه عبر تطبيق "تيك توك" يقود سيارة بدون عجلة قيادة، تم ضبط السائق وتولت النيابة التحقيق.

 
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك " يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بقيادة سيارة ونزع عجلة القيادة أثناء السير معرضاً حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة والشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة ، تم استهدافه وأمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين وجود بعض المخالفات المرورية في السيارة.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو على تطبيق "تيك توك" بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لتعريضه حياة المواطنين للخطر وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السيارة للمخالفات المرورية.

تيك توك السوشيال ميديا سائق القاهرة عجلة القيادة

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