نهال عنبر توجه رسالة إلى محمد منير عقب حفله الغنائي في العريش

وجهت الفنانة نهال عنبر، رسالة إلى الفنان محمد منير، عقب إقامته لحفل غنائي في مدينة العريش، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت نهال عنبر صورة لها برفقة الكينج محمد منير، وعلقت كاتبة: “وماتكملش الفرحة والسعادة إلا بصوت النيل الفنان العظيم الأسطورة بالنسبه لي محمد منير وأحلى حفلة .أسعدنا كلنا .أشكرك ع كل حاجة حلوة”.

وأحيا الكينج محمد منير، حفلا جماهيريا ضخما بمدينة العريش يوم الخميس، وبحضور عدد كبير من الفنانين والنجوم الذين تشاركوا فيديوهات وصورا من الحدث عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الكينج محمد منير سعادته البالغة لإقامة حفل مدينة العريش، معقبا: “وهبت عمري ومشواري الغنائي للوطن وسأظل أغنّي للوطن حتى النهاية”.



وأوضح منير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق واسرار" ، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى أنه لم يتم تنظيم حفل بالعريش منذ 18 عاما.

العريش

وتابع منير قائلا:" فخور إني غنيت في العريش بالأمس واستقبال الجمهور كان رائع للغاية".

وأضاف الفنان محمد منير قائلا:" العريش كأسوان والقاهرة، والحمد لله على جهود الدولة فى القضاء على الإرهاب البشع هناك".