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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير يحيي حفلا جماهيريا ضخما بمدينة العريش| فيديو

حفل محمد منير
حفل محمد منير

أحيا الكينج محمد منير حفلا جماهيريا ضخما بمدينة العريش مساء الخميس، وبحضور عدد كبير من الفنانين والنجوم الذين تشاركوا فيديوهات وصورا من الحدث عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وعرضت شبكة تليفزيون الحياة، بث مباشر من حفل النجم محمد منير، من مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة والدولة المصرية في دحر الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها في «أرض الفيروز».

 

يأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، والتي تحتفل مصر ومحافظة شمال سيناء بها في يوم 25 إبريل من كل عام، وهي الاحتفالات التي تمتد حتى نهاية الشهر.

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

واستضافت محافظة شمال سيناء، أكبر سباق للهجن على الإطلاق بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين خلال الساعات الماضية، وذلك للمرة الثانية في أخر 13 عامًا، وذلك بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار.

 

وقدم الكينج  الفنان محمد منير لمتابعيه ومحبيه في الحفل نخبة من أفضل أغانيه، وهي الأغاني التي شهدت تفاعل كبير من الحضور.

محمد منير محافظة شمال سيناء العريش الفنان محمد منير تحرير سيناء

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