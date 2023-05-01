نقابات عمال مصر: احتفالنا هذا العام يأتي وسط تحديات عالمية

قدم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لجيش مصر العظيم والشرطة الباسلة وعمال مصر.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: “أتي احتفالنا هذا العام بعيد العمال وسط تحديات عالمية وإقليمية ضخمة، بدأت بفيروس كورونا، والأن الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى الازمات التي تهدد الاستقرار العالمي ومن بينها مصر”.

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: “والنتيجة ارتفاع معدلات التضخم فى كل العالم وزيادة أسعار السلع”، لافتا إلى أنه كان للعمال النصيب الأكبر والمباشر لتلك الأزمات، من الاغلاق المؤقت الى ارتفاع أسعار مواد الإنتاج، وكانت لسياسة القيادة السياسية الأثر الأكبر فى التخفيف بالإجراءات والقرارات الحاسمة من زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ورفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين.