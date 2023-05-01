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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي : دعم كبير تقدمه القيادة السياسية لتنفيذ حلم الجامعات الأهلية

صدى البلد

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، جامعة أسيوط الأهلية، برفقة الدكتور أحمد كمال المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والقائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط الأهلية، وبحضور بعض رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعة.

وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة، مشيدًا بالتجهيزات العلمية والمعملية بها، ومؤكدًا على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، لافتًا إلى تركيز الدراسة بها على البرامج الدراسية الحديثة والتخصصات العلمية المُتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية لتنفيذ حلم الجامعات الأهلية على أرض الواقع، مؤكدًا على متابعته المُستمرة من خلال الجولات التفقدية والميدانية للجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ للوقوف على جاهزيتها وانتظام العملية التعليمية بها، والاطلاع على احتياجاتها المُستقبلية، والاطمئنان على التزام الطلاب فى الدراسة.

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وتابع الوزير استعدادات الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي، وتوفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، أن جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة 38 فدانًا، وتصل تكلفة إنشائها نحو 3 مليارات جنيه، ومصممة بأحدث الطرز المعمارية حيث تضم: (مباني إدارية، ومباني علوم طبية، ومباني علوم هندسية، ومباني علوم إنسانية، والمعامل، والمنطقة الترفيهية والرياضية، والورش)، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب بجامعة أسيوط الأهلية بلغ حوالي 807 طلاب فى التخصصات المختلفة، فضلًا عن تمتع الجامعة بكوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المُعاونة والإداريين.

 جامعة أسيوط الأهلية تضم كليات الطب البشري (برنامج الطب والجراحة)، طب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان الهندسة والعلوم التطبيقية (برنامجي الهندسة الطبية والحيوية، وهندسة العمارة الداخلية)، كلية الصيدلة والبحوث الدوائية (برنامج فارم دي pharm D)، كلية الألسن واللغات التطبيقية (برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية)، كلية العلوم الإدارية والمالية (برنامج نظم ومعلومات الأعمال BIS)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (برنامجي علوم الحاسب، نظم ومعلومات).

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وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة أسيوط الأهلية جامعة اسيوط الجامعات الاهلية

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