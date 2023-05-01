كنت جدع .. نعي مؤثر من عصام السقا لـ مصطفى درويش

نعي الفنان عصام السقا الفنان مصطفي درويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب السقا:"مع السلامة يادرويش،كنت جدع وراجل وبتحب الخير للكل كنت اخ وصاحب غالي ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر اهلك يارب دعواتكم".

اعلن «هاني درويش» وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب هاني درويش في منشوره قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».