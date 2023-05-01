برلماني: قرار السيسي بصرف إعانة 1000 جنيه يخفف آثار التضخم

قال علاء عبدالنبي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة خطوة مهمة ستقلل من آثار التضخم ويرفع العبء كاهل العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة.

وأكد “ عبد النبي ” في تصريحات صحفية اليوم ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، أكدت بما لا يدع مجال للشك دور العامل المصرى فى خطة التنمية الشاملة وبناء مستقبل مشرق للدولة المصرية بسواعد مصرية مخلصة تتقن العمل، وأن الدولة حريصة على دعم العاملين فى مختلف القطاعات، وهذا يعود الى إيمان المصريين بقيمة العمل، ودور العمل فى الحفاظ على استقرار المجتمع والمساهمة الإيجابية في بناء حضارة الأمم.