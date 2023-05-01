هجوم أوكراني خطير على أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول .. تفاصيل

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الاثنين، أن أسطول البحر الأسود الروسي يقوم بالاشتراك مع الدفاعات الجوية بصد هجوم لـ طائرات جوية بدون طيار في الميناء الخارجي في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال رازفوزاييف عبر صفحته على تليجرام، إن قوات الأسطول الروسية بالاشتراك مع الدفاعات الجوية تقوم الآن بصد هجوم لطائرات العدو بدون طيار في الميناء الخارجي، لافتا إلى أنه تم بالفعل إسقاط طائرة بدون طيار، وخدمات المدينة على أهبة الاستعداد، ونحن نحافظ على الهدوء.

وتعتبر ‏سيفاستوبول القاعدة البحرية الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، حيث حاول الجيش الأوكراني مهاجمتها بطائرات بدون طيار في عدة مناسبات خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتم تنفيذ واحدة من أحدث هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على سيفاستوبول في 29 أبريل الماضي، عندما تمكنت طائرة بدون طيار من الطيران إلى مستودع نفط في سيفاستوبول، وأسقطت الثانية في مراكز مراقبة أسطول البحر الأسود باستخدام الأسلحة الصغيرة.