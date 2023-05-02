فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شراب الحلبة مع الحليب.



طريقة عمل مشروب الحلبة مع الحليب ..



المقادير :

2 ملعقة حلبة و2 كوب ماء وكوب حليب وسكر للتحلية حسب الرغبة

طريقة التحضير :

ضعي الحلبة في الماء واتركيها تغلي قليلاً واغلي الحليب في وعاء مستقل وبعد ذلك أضيفي بذور الحلبة وكأس ماء الحلبة إلى الحليب ودعيه يغلي قليلاً ثم يحلى بالعسل أو السكر حسب الرغبة ويشرب ساخن على الريق



يوجد فوائد كثيرة لشراب الحلبة مع الحليب منها

1 : تقوية اﻷعصاب حيث يعمل على تحسين أداء الجهاز العصبي في استقبال وإرسال الرسائل للمخ

2 : يعمل على حرق الدهون الثلاثية وخفض الكوليسترول بالدم

3 : يحسن المزاج ويهدي اﻷعصاب

4 : ينشط الدورة الدموية مما يساعد على منح الجسم والنشاط والحيوية

5 : يرفع مناعة الجسم ويقي من اﻹصابة باﻷمراض المعدية

6 : يطهر الكبد من السموم ويخلص الجسم عامة من المواد الضارة الناتجة عن العمليات الحيوية التي تتم بالجسم

7 : يحسن اﻷداء الوظيفي للكبد والكلى

8 : يسهل من إدرار الطمث ويهدئ من آلام الدورة الشهرية

9 : يحسن من الرغبة الجنسية لدى الزوجين

10 : يحسن من عملية الهضم ويريح القولون العصبي

11 : يعمل على علاج قرحة المعدة لقدرته على التعادل الحمضي للمعدة 12 : يساعد على زيادة الوزن بشكل كبير وخلال وقت قياسي ويستخدم لعلاج النحافة

13 : مفيد ﻹدرار الحليب للنساء المرضعات

14 : يقي المرأة الحامل من تعرضها لتكسير اﻷسنان واﻷظافر وتساقط الشعر وهشاشة العظام والم المفاصل

15 : يخفض السكر في الدم