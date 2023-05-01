"شيني" تحقق 45 مليون جنيه أرباحا خلال 9 شهور

أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني التابعة للقابضة للصناعات المعدنية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحولها إلى الربحية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023/2022.



وأظهرت المؤشرات المالية شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني -شيني تسجيل صافي ربح بلغ 44.94 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بلغت 54.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني -شيني خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 185.2 مليون جنيه، مقابل 154.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن العامة لمنتجات الخزف والصيني، حققت صافي ربح بلغ 46.45 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل خسائر بقيمة 28.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأكدت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني -شيني أن نتائج الأعمال سوف تتحسن تباعاً بعد إتمام أعمال الصيانة والتجديد بالمصنع.



تأسيس الشركة

تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وهى الان تتبع القانون 203 لسنة 1991 وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى تملك 45% من اسهمها.

و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال انتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الادوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.



وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من اسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى مملوك للقطاع الخاص