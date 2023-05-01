رياضة النواب توصي محافظة المنوفية بتخصيص أرض نادي مليج لصالح الوزارة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، المجلس التنفيذي لمحافظة المنوفية بإصدار قرار بتخصيص أرض نادي مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لصالح وزارة الشباب وإعادة عرضه على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن تخصيص أرض نادي مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لصالح وزارة الشباب.

وأكد النائب ان نادى مليج أصبح صرحاً رياضياً كبيرا ويفرز العديد من اللاعبين ويتم الانفاق عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة ولكن يصعب إقامة أي مشروعات استثمارية في النادي من قبل الوزارة لزيادة دخل النادي وذلك بسبب عدم تخصيص ارض النادي من قبل وزارة التنمية المحلية لصالح وزارة الشباب والرياضة.

وأفاد اللواء/ وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، بأن المحافظة (إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات) أرسلت خطابا إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء وهو محل دراسة الأن وذلك بتاريخ 21/7/2022.

كما أفاد الدكتور/ سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بأن نادي مليج يمتلك ارضا مساحتها 8419.9 م2 بموجب عقد ايجار من الوحدة المحلية بمليج ينتهي في 31/3/2020 بحوض دائر الناحية رقم 28 بالقطعة رقم 24، كما تم إنشاء مبني اداري وصالات أنشطة وملعب نجيل صناعي وسور مبان على كامل مساحة الأرض باعتمادات من وزارة الشباب والرياضة وبتراخيص من الوحدة المحلية.

كما تمت مخاطبة الوحدة المحلية بمليج من جانب المديرية بشأن تجديد عقد الايجار وذلك بكتابنا رقم 405 في تاريخ 27/2/2018، كما تمت مخاطبة اللواء وكيل أول الوزارة-السكرتير العام للمحافظة بشأن تخصيص الأرض للمركز وذلك بكتابنا رقم 1497 في تاريخ 15/1/2020.

وأكد انه تمت مخاطبة اللواء/ السكرتير العام للمحافظة مرة أخري بشأن تخصيص أرض النادي واعفاء النادي من مقابل حق الانتفاع وذلك بكتابنا رقم 2377 في تاريخ 2/10/2022، كما ورد إلينا كتاب المحافظة (إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات) بأن الموضوع محل دراسة هيئة مستشاري مجلس الوزراء بناء على كتاب الهيئة رقم 3/20853 بتاريخ 21/7/2022.

وناقشت اللجنة طلب احاطة بشأن عدم البدء في إحلال وتجديد أرضية ملعب مركز شباب ميت عافية بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

وأكد النائب هاني خضر أن الملعب مدرج بخطة الوزارة للعام 2022/2023 وحتى الأن لم يتم البدء في اية أعمال، مطالباً بسرعة الإنهاء من أعمال الاحلال والتجديد لأرضية ملعب مركز شباب ميت عافية.

ومن جانبه قال الدكتور/ سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، إنه تم تسليم الموقع لإحلال الملعب في تاريخ 15/1/2023 للجهة المنفذة وورد خطاب المديرية لرفع منسوب الأرض بنسبة 25 سم وتم عمل ميزانية شبكية في تاريخ 31/3/2023 وتم مخاطبة مركز استشارات استشاري المشروع لرفع منسوب ارض الملعب 45 سم وجار العمل.

طلب الإحاطة الثالث

طلب الإحاطة الثالث بشأن تهالك مباني مركز شباب كفر طنبدي بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية، موضحا بأن المباني الموجودة حاليا آيله للسقوط ويقع هذا المبني في منتصف المساحة التي قام عليها مركز شباب كفر طنبدى وبسبب وجود المباني القديمة المتهالكة في منتصف المساحة اصبح امام المباني وخلفها مساحات كثيرة غير مستغله وذلك لوجود المباني في المنتصف، كما أصبحت القرية بدون ملعب لشباب القرية لتفريغ طاقاتهم البدنية وكذا لإقامة الأنشطة الرياضية بالمركز.

وأفاد الدكتور/ سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بأنه صدر قرار الوحدة المحلية لإزالة المباني الموجودة بالدور الأول علوي وترميم المبني بالدور الأرضي للشروخ الموجودة بالحوائط، كما تم إدراج ترميم ورفع كفاءة المبنى الإداري ضمن مقترح الخطة الاستثمارية 2024/2025.