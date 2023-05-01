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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"شباب الأحزاب" تنظم صالونا سياسيا بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"

صدى البلد

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا لـ تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، يرصد تنظيم صالون سياسي بعنوان التنسيقية والحوار الوطني.

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منظمات المجتمع المدنى، تمثل طيفا واسعا جدا، إلا أنه جرى حصرها أو اختزالها فى المنظمات الحقوقية الدفاعية فقط.

وتناول الصالون مناقشة مقترحات أعضاء التنسيقية في المحورين الاقتصادي والمجتمعي وذلك خلال جلستين، الأولى تتناول المحور الاقتصادي، وتناقش محاور تشمل عجز الموازنة، وتعميق الصناعة، وريادة الأعمال ومعوقات الاستثمار، وملف التعاونيات، فضلاً عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أما الجلسة الثانية حول المحور المجتمعي، وتناقش ملفات تتعلق بتجديد الفكر الديني، والاهتمام بقصور الثقافة، والحفاظ على الهوية، والصحة النفسية، بالإضافة إلى التعليم.

ويدير الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون؛ محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس  أمناء التنسيقية، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهى ذكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، ومينا كرم، والدكتورة حنان وجدي، وأحمد مبارك، ومحمود ألماظ، ورحاب عبد الله، والدكتورة  إيناس دويدار، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أعضاء التنسيقية إكسترا نيوز الحوار الوطني الجلسة الثانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

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