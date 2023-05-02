علي جمعة يوضح حالة وقوع الطلاق الشفوي.. ويكشف موقف قانون الأحوال الشخصية من التطورات العصرية

حل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



علي جمعة: النائب محمد أبو العينين رحب بفكرة برنامج "وفوق كل ذي علم عليم"

وتحدث خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن برنامج "وفوق كل ذي علم عليم"، الذي أذيع على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك، قائلا: "نريد أن يهتم الناس بقضايا التعلم"، لافتا: "شاع في الآونة الأخيرة طرح أسئلة من الممكن أن تلقى بشيء من التبعية على المناهج التعليمية".

وأشار: "فكرة برنامج وفق كل ذي علم عليم جاءت لي وعرضتها على النائب محمد أبو العينين واستحسن الفكرة ورحب بها"، مضيفا: "فكرة البرنامج جاءت لإثارة الهمة في البحث".

علي جمعة: هناك توافق كامل بين جميع المؤسسات حول مسألة الطلاق الشفهي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه لا يوجد أي خلاف بين المؤسسات حول مسألة الطلاق الشفهي.

وأكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف،: "هناك توافق كامل بين جميع المؤسسات حول مسألة القضاء الشفهي"، معقبا: "لا يوجد أي خلاف سواء من قبل الأزهر الشريف أو الإفتاء أو القضاة أو مجمع البحوث".



علي جمعة: تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون متطابقا مع التطورات العصرية.. فيديو

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، أن قانون تعديل الأحوال الشخصية، لابد أن يكون متطابقا مع الأحوال المجتمعية التي نعيشها الآن.

وأضاف علي جمعة أن التطور الذي نعيشه لابد أن يكون متوافقا مع قانون تعديل الأحوال الشخصية لكي يعيش الإنسان في سعادة وراحة.

40 جلدة.. علي جمعة يكشف عن عقوبة شرب الخمر في الإسلام.. فيديو

علق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على عقوبة شرب الخمر، قائلا: "هناك جرائم وضع الشارع لها عقوبة منصوص عليها وهناك جرائم أخرى لم يضع الشارع لها عقوبة مخصوصة".

وأضاف: "الجرائم التي لم يضع الشارع لها عقوبة مخصوصة يقوم القاضي بالتعزير فيها على مرتكب الجريمة بما يراه"، مشيرا: "فيما يتعلق بالخمر هناك أحاديث بأن النبي ضرب فيها 40 جلدة"، مؤكدا: "ما تم ذكره حول شارب الخمر ليس هناك به إنكار لحد من حدود الله".



علي جمعة: عرض قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "التطور الذي نشهده حاليا علينا إدراك الواقع وتحقيق مكاسب الشرع".



وأضاف: "قانون الأحوال الشخصية سيعرض للحوار المجتمعي"، معقبا: "القانون الجديدة قانون سيعرض على مساحة كبيرة من العقول".



د.علي جمعة يوضح حالة يقع فيها الطلاق الشفوي

طالب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بضرورة توثيق الطلاق الشفوي، مؤكدًا استقبال دار الإفتاء المصرية، خلال عام واحد، 30 ألف حالة طلاق شفوي.

وقال علي جمعة، إن العلماء اتفقوا على وقوع الطلاق الشفوي للزوج إذا كان قاصدًا، مشددًا على ضرورة توثيق الطلاق خلال 30 يومًا؛ وفقًا للقانون .



ونفى عضو هيئة كبار العلماء، مساء اليوم الثلاثاء، وجود أي خلاف بين مؤسسات الأزهر أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو القضاة؛ بشأن قضية الطلاق الشفوي، لافتًا إلى أن الدراسة المتعمقة لهذه القضية تختلف عن دراستها من الخارج.