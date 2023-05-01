جولة لـ إكسترا نيوز داخل مصنع سويتانا للحلويات

قامت فضائية "إكسترا نيوز"، بعمل جولة داخل مصنع سويتانا للحلويات.

وعبر المهندس محمد عبدالله، مدير مصنع سويتانا لتصنيع الشيكولاتة والحلويات، عن فرحته بافتتاح الرئيس السيسي للمصنع اليوم بالتزامن مع عيد العمال.

وأشار إلي أن هناك عددا من المنتجات بدون سكر، وأن هناك بعض المنتجات مضاف إليها فيتامينات مثل الأوميجا 3 للأطفال.

وأوضح أن المصنع بدأ إنتاجه في شهر نوفمبر 2022، ويستهدف تغطية السوق المحلي بالكامل، بجانب التصدير وغزو السوق الخارجية.

وأكد، أن هناك عددا من المنتجات للاشخاص الباحثين عن حمية غذائية، وزيادة التركيز، موضحاً أن المنتجات تناسب جميع الفئات وكل المستويات.