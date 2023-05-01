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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 21

دمياط .. إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة

تعديات على الأراضى
تعديات على الأراضى الزراعية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه يجرى استكمال أعمال الموجة ال٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى والتى تستمر حتى ١٩ مايو المقبل ،مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة ٣٢ حالة تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة دمياط على مساحة ٩٩٤٧م٢

وأضافت " المحافظ " وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى مطلع هذا الأسبوع  ٧٣حالة بمساحة ١٣٤٨٥م٢ ، منوهة إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى،  والتصدى لها فى المهد ،وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و تطبيق القانون .

إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

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