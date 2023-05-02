جولة لإكسترا نيوز داخل مصنع تكس نور للأقمشة والطباعة والصباغة

أجرت فضائية "إكسترا نيوز"، جولة داخل مصنع “تكس نور” للأقمشة والطباعة والصباغة.



وبدوره قال المحاسب، أشرف أحمد باشا، رئيس مجلس إدارة المصنع، إن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 34 طنًا يوميًا وعدد العمال 150 عاملًا حالياً، وسيصل إلى 500 عامل بنهاية عام 2024.

وأضاف المحاسب أشرف أحمد باشا، أن المشروع يقوم بصباغة وطباعة الأقمشة والمنسوجات للصناعات المختلفة.



وأكد أن المصنع جاهز لتصدير إنتاجه لدولة الجزائر حالياً ويسعون لفتح أسواق جديدة في بعض الدول العربية والأفريقية.

وأضاف “باشا” أن المشروع واجه العديد من التحديات والعقبات قبل التواصل مع مبادرة "ابدأ"، والتي قامت بإنهاء كل الصعوبات والتحديات لاختصار عامل الزمن وفي وقت قياسي.

