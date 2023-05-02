الموضوع خطير.. فرج عامر يعلق على انسحاب الزمالك من لقاء السوبر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على قرار الزمالك بالانسحاب من لقاء الأهلي في السوبر المصري.

وكتب عبر فيسبوك: “اعتقد ان السوبر المصري سوف يقام في موعدة في ملعب محمد بن زايد في ابوظبي يوم الجمعة القادم مساءا، لان هذا التزام قومي وليس مجرد مباراة، عدم اقامة السوبر يقلل فرص الكرة المصرية في غزوها للعالم العربي مستقبلا، الموضوع جد جدا وخطير ، واكبر واهم مما نتصور”.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.