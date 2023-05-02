مستقبل الوظائف 2023 .. الاقتصادي العالمي يكشف الأسرع نموا وتراجعا

يبدو أن الوتيرة المتسارعة للذكاء الاصطناعي تعمل على إعادة تشكيل سوق العمل العالمي ، حيث ستشهد الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة تغييرات جذرية فبعضها سيشهد نموا كبيرا والبعض الآخر سيصيبه تراجعا غير مسبوق.

وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فإن الثورة الرقمية إلى جانب الجهود المبذولة لإزالة الكربون في مواجهة أزمة المناخ والتغيرات الجيوسياسية والاجتماعية الأخرى ستلعب دورا كبيرا في إعادة تشكيل عالم العمل العالمي.

يتوقع التقرير أن هذه العوامل ستؤثر على 23٪ من الوظائف أي حوالي ربع الوظائف في سوق العمل العالمي تقريبًا، وذلك من خلال نمو وظائف معينة بنسبة 10.2٪ وانخفاض أخرى بنسبة 12.3٪ في السنوات الخمس المقبلة.

كما يتوقع أصحاب الأعمال والشركات خلق 69 مليون وظيفة جديدة وإلغاء 83 مليون وظيفة بانخفاض صاف قدره 14 مليون وظيفة بما يمثل 2٪ من العمالة العالمية الحالية.

ما الذي يقود مستقبل الوظائف ؟

يرى التقرير أن تبني التكنولوجيا المتقدمة وزيادة الرقمنة سيؤدي إلى حدوث اضطراب كبير في سوق العمل ، مع خلق فرص عمل جديدة، كما ستؤثر الاتجاهات الكلية ، بما في ذلك التحول الأخضر، ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات وتوطين سلاسل التوريد ، والمحركات الرئيسية لنمو الوظائف ، إلى جانب التحديات الاقتصادية بما في ذلك التضخم المرتفع وتباطؤ النمو الاقتصادي ونقص العرض في تشكيل أكبر تهديد للوظائف.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات الـ 803 التي شملها الاستطلاع تتطلع إلى اعتماد تقنيات البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.

كما سيزداد الطلب على المتخصصين في مجال تصنيع السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ، حيث تتصدر قائمة الوظائف الأكثر طلبًا لعام 2023 ، مع توقع نمو أكثر من 40٪ في السنوات الخمس المقبلة.

وسيكون لوظائف متخصصو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي نموًا تدريجيا أقل نسبيا ، يليهم متخصصو حماية البيئة مع زيادة متوقعة بنسبة 35٪ خلال نفس الفترة.

وستشهد وظائف متخصصي الاستدامة ومهندسي التكنولوجيا المالية ومحللي أمن المعلومات والبيانات جنبًا إلى جنب مع علماء البيانات معدل نمو يزيد عن 30٪.

كما ستشهد العديد من الوظائف غير التكنولوجية أكبر الزيادات في العدد الإجمالي للوظائف الجديدة بحوالي مليوني وظيفة، ومن بينها سائقو الشاحنات والحافلات الثقيلة، والمتخصصون في التعليم المهني، والميكانيكيون ومصلحو الآلات.

الوظائف الـ 10 الأكثر نموا :

المتخصصون في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتخصصون في مجال الاستدامة البيئية محللو ذكاء الأعمال محللو أمن المعلومات مهندسو التكنولوجيا المالية علماء ومحللو البيانات مهندسو الروبوتات مهندسو تكنولوجيا المعلومات مشغلو المركبات والآليات والمعدات الزراعية المتخصصون في مجال التحول الرقمي

الوظائف الـ 10 الأكثر تراجعا :