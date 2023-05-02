رئيس الفلبين: يتعين بحث سبل تعزيز التحالف والشراكة مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، أن بلاده والولايات المتحدة بحاجة إلى بحث سبل تعزيز التحالف والشراكة الثنائية.

وقال ماركوس الابن - خلال اجتماعه بنظيره الأمريكي جو بايدن، حسبما أوردت قناة "إيه بي أس-سي بي إن" الفلبينية اليوم /الثلاثاء/ - إن بلاده تتطلع إلى تقوية وإعادة تعريف العلاقة بين البلدين، وتعزيز دورهما في مواجهة التوترات حول بحر الصين الجنوبي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مؤكدا أن العلاقات بين مانيلا وواشنطن يمكن أن تساعد في تعزيز السلام في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

من جانبه، جدد الرئيس الأمريكي التزام بلاده الصارم بالدفاع عن الفلبين، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي، موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم تحديث الجيش الفلبيني.. وقال "إن بلدينا لا يشتركان فقط في شراكة قوية، نحن نتقاسم صداقة عميقة".

ويقوم الرئيس الفلبيني حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة لمناقشة "مشاركة اقتصادية أكبر"، وذلك من بين اهتمامات أخرى للمساعدة في تعزيز مصالح الفلبين.

وتأمل الفلبين في الاستفادة من الولايات المتحدة للحصول على المساعدة في مجالات أخرى مثل الأمن الغذائي والزراعة والأمن السيبراني.

