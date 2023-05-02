الأمين العام للجامعة العربية يتلقى اتصالا من وزير خارجية الأردن حول اجتماع عمان

صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن أحمد أبو الغيط تلقي مساء الاثنين الأول من مايو اتصالاً هاتفياً من أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية تناول فيه الاجتماع الذي استضافته عمان بشأن سوريا في وقت سابق من ذات اليوم.



وأوضح المتحدث أن الوزير الأردني وضع الأمين العام في صورة مجريات الاجتماع الذي تناول عناصر جديدة في التعامل مع الأزمة السورية، وخلاصاته التي انعكست في البيان الصادر عنه، مضيفاً أن الأمين العام أعرب للصفدي عن تقديره للتواصل في هذا الموضوع الهام مشيراً الي تطلعه لمناقشة الأمر خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الجامعة واستعداد الامانة العامة للاطلاع بما تتوافق عليه الدول في هذا الخصوص.