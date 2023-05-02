اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

يتم الاحتفال باليوم العالمي للربو كل عام في أول ثلاثاء من شهر مايو. الغرض من الاحتفال بهذا اليوم هو رفع مستوى الوعي حول مرض الجهاز التنفسي المزمن الذي يسمى الربو، الربو ليس له علاج دائم ويمكن أن يصيب أي شخص من البالغين إلى الأطفال في هذا ، تتقلص الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين وتصبح ملتهبة نتيجة لذلك ، قد يشعر المريض بأعراض مثل السعال والصفير وضيق التنفس وضيق الصدر.

تؤدي زيادة التلوث وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو إلى أضرار جسيمة للرئتين. لجعل الرئتين نظيفتين وقويتين .

كشف موقع هيلثي عن بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وذات الخصائص المضادة للالتهابات.

اليوم العالمي للربو كيفية تنظيف الرئتين أكل الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد العلاجات المنزلية الأكثر استخدامًا لعلاج السعال والبرد من المعروف أن الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات. يساعد على إزالة السموم من الجهاز التنفسي الزنجبيل غني بالفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وبيتا كاروتين والزنك، وكلها تساعد في الحفاظ على صحة الرئة، يمكنك إضافة الزنجبيل إلى الشاي والسلطات والكاري والديكوتيون.

اليوم العالمي للربو كيفية تقوية الرئتين الكركم

يساعد الكركم في تقليل الالتهابات التي تسببها أمراض الجهاز التنفسي وتراكم المخاط في الرئتين المركبات النشطة في الكركم تطهر الرئتين بشكل طبيعي وهي أفضل أنواع البهارات لإزالة السموم المتراكمة في الجسم يمكنك استخدام الكركم الخام أو البودرة في الحليب والكاري والسلطات والعصائر.

اليوم العالمي للربو كيف تحافظ على صحة الرئتين؟ تناول العسل

العسل مُحلي طبيعي ، وبسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، فهو يساعد في الحد من مشاكل الجهاز التنفسي، يساعد على تنظيف الممرات الهوائية والحفاظ على صحة رئتيك، يمكنك الحصول على فائدة أكبر من خلال شرب ملعقة واحدة من العسل في الماء الساخن.

اليوم العالمي للربو الثوم طريقة لتقوية الرئتين

يحتوي الثوم على مركب قوي يسمى الأليسين يعمل كعامل مضاد حيوي. يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي. كما أنه مفيد في تخفيف الاحتقان وضيق التنفس يساعد في تقليل مخاطر الالتهاب وسرطان الرئة. الثوم يصنع العجائب لمرضى الربو.

اليوم العالمي للربو كيفية تقوية الرئتين - اشرب الشاي الأخضر

من فقدان الوزن إلى تقليل الالتهابات ، للشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية. يمكن أن يكون تناول الشاي الأخضر مرتين يوميًا مفيدًا جدًا في تحسين حالة الرئة.

اليوم العالمي للربو كيف تعالج رئتيك - تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية

لتنظيف رئتيك ، قم بتضمين مثل هذه الأطعمة في نظامك الغذائي ، والتي تحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات والدهون الصحية. يمكن أن يساعدك تناول مثل هذه الأطعمة على جعل رئتيك صحية وقوية.