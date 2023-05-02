عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد خروجه من السجن.. سعد لمجرد يطرح أغنية أش خبارك الخميس المقبل

سعد لمجرد
سعد لمجرد

قرر الفنان سعد لمجرد طرح أغنيته الجديد "أش خبارك"، يوم الخميس المقبل، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب وذلك على طريقة الفيديو كليب. 

وشوق سعد لمجرد، جمهوره لأغنيته الجديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتعد هذه الأغنية الأولى له بعد خروجه من السجن. 

لحظة الوداع الأخير.. انهيار خطيبة مصطفى درويش من البكاء أثناء الجنازة.. شاهد

رغم التراجع الشديد في الإيرادات.. أحمد داود يوجه ضربة لـ محمد رمضان

سعد لمجرد  

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أظهر الفنان المغربي وهو يعلن اطلاق سراحه من خلال صور له مع عائلته نشرها على حسابه الرسمي في انستجرام؛ مؤكدا أنه الآن حر بالإفراج المؤقت، وطالب محبيه أن يدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي تنتهي من هذه القصة، كما شكر كل من دعا له في كربته مؤكدا انه قرأ كل ما كتبه المتضامنون حتى بكى من كثرة الفرح حسب تعبيره.

وأفاد التقرير بأن المحامي الفرنسي جان مارك أكد خبر اطلاق سراح الفنان المغربي دون قيد او كفالة مالية كما أكد انه لن يعود الى السجن مره اخرى لإكمال فترة محكوميته وانه سيبقى في حالة سراح إلى غاية مرحلة الاستئناف التي يتوقع ان تبدأ مع نهاية العام الجاري 2023.

سعد لمجرد الفنان سعد لمجرد أش خبارك أحدث أغاني سعد لمجرد أغنية أش خبارك أغانى سعد لمجرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

عاجل.. سقوط سوري و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

ماسأة عائلية في السعودية.. حادث مروع يودي بحياة 6 أطفال من أسرة واحدة..شاهد

موضوعات متعلقة

شقيقها تبرأ منها.. فنانة شهيرة تروى شعورها بالقهر والجرح وكيف سامحته

الموسيقيين ترد على عمرو سعد بعد واقعة الإهانة.. تفاصيل

اكتشفه فنيا واخر عمله معه.. قصة تعاون مصطفى درويش مع خالد يوسف

سر تفكير مصطفى درويش في الاعتزال قبل وفاته.. مفاجأة

وفاة مصطفى درويش.. مخرجة 100 وش تنعى الفنان بكلمات مؤثرة

بطرس دانيال: غيرت لائحة المهرجان الكاثوليكي من أجل اختيار فيلم كاملة.. واستبعدنا كيرة والجن لعدم دقته تاريخيا.. حوار

الألم قاسى ومخلينى عصبى.. توفيق عبد الحميد يتعرض لإصابة شديدة بالظهر.. شاهد

لحظة الوداع الأخير.. انهيار خطيبة مصطفى درويش من البكاء أثناء الجنازة.. شاهد

ترشيحاتنا

تشتري كيا سبورتاج ولا سيتروين C5 موديل 2023 | مقارنة بالأسعار

عشرات المستوطنين الإسرائيلين يقتحمون المسجد الأقصى

فكر وتدبر | نص حيثيات الجنايات في حكمها علي قاتل محامي كرداسة

رئيس الوزراء يوجه بإعداد رؤية موحدة بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة

عمرو أديب: بشكر كل اللي تبنى موضوع قرية أيتام SOS على السوشيال ميديا

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل خلال حفل Met Gala.. شاهد إطلالتهما

متحور اركتوروس يهدد العالم.. تعرف على أعراضه

اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

فيديو

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ