بعد خروجه من السجن.. سعد لمجرد يطرح أغنية أش خبارك الخميس المقبل

قرر الفنان سعد لمجرد طرح أغنيته الجديد "أش خبارك"، يوم الخميس المقبل، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب وذلك على طريقة الفيديو كليب.

وشوق سعد لمجرد، جمهوره لأغنيته الجديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتعد هذه الأغنية الأولى له بعد خروجه من السجن.

سعد لمجرد

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أظهر الفنان المغربي وهو يعلن اطلاق سراحه من خلال صور له مع عائلته نشرها على حسابه الرسمي في انستجرام؛ مؤكدا أنه الآن حر بالإفراج المؤقت، وطالب محبيه أن يدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي تنتهي من هذه القصة، كما شكر كل من دعا له في كربته مؤكدا انه قرأ كل ما كتبه المتضامنون حتى بكى من كثرة الفرح حسب تعبيره.

وأفاد التقرير بأن المحامي الفرنسي جان مارك أكد خبر اطلاق سراح الفنان المغربي دون قيد او كفالة مالية كما أكد انه لن يعود الى السجن مره اخرى لإكمال فترة محكوميته وانه سيبقى في حالة سراح إلى غاية مرحلة الاستئناف التي يتوقع ان تبدأ مع نهاية العام الجاري 2023.