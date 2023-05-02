سيارات سيدان شبابية بـ 75 ألف جنيه| صور

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من أنواع السيارات التي يرغب في اقتناءها أغلب المواطنين المصريين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بأسعرها المنخفضة، وبتوافر قطع غيارها، مما يسهل علي ملاكها صيانتها بكل سهولة .

يقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات سيدان مستعملة أسعارها أقل من 75 ألف جنيه، ومنهم سيارة اسبيرانزا A11، سوزوكي سويفت .

1- دايهاتسو شاريد

تقدم سيارة دايهاتسو شاريد للبيع باللون الرمادي، وتحتوي علي ناقل حركة ماينوال، وبها محرك سعة 1300 سي سي، مكنها من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1993

تباع سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1993 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- فورد إسكورت

تمكنت سيارة فورد إسكورت السيدان من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتباع باللون الفضي، وبها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيارة فورد إسكورت موديل 1996

تصل سيارة فورد إسكورت موديل 1996 الي سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- فيات تمبرا

تستخدم سيارة فيات تمبرا ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وتباع باللون النبيتي، وتمكنت سيارة فيات تمبرا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيارة فيات تمبرا موديل 1991

سعر سيارة فيات تمبرا موديل 1991 في سوق السيارات المستعمل المصري يصل إلي 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- سوزوكي سويفت

تحتوي سيارة سوزوكي سويفت علي محرك سعة 1300 سي سي، مكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتقدم سيارة سوزوكي سويفت للبيع باللون الرمادي، وبها ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام ونصف.

سيارة سوزوكي سويفت موديل 1997

يبلغ سعر سيارة سوزوكي سويفت موديل 1997 في سوق السيارات المستعمل 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- اسبيرانزا A11

زودت سيارة اسبيرانزا A11 بمحرك سعة 1500 سي سي، وبفضل ذلك المحرك قامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع اسبيرانزا A11 باللون الأسود، وبها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 3 شهور.

سيارة اسبيرانزا A11 موديل 2006

تأتي سيارة اسبيرانزا A11 موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .