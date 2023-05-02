مشروعات بتمويل 117 مليون جنيه.. تفاصيل مؤشر البحث العلمي شهر أبريل 2023





أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مؤشر البحث العلمي لشهر أبريل 2023، موضحة أنه شمل 117 مليون جنيه حجم تمويل المشروعات البحثية والمعامل المركزية التي مولتها أكاديمية البحث العلمي ضمن برنامج النهوض بالعلوم الأساسية في كليات العلوم الحكومية (Science UP) منذ عام 2019 وحتى الأن والذى يهدف إلى دعم البحوث الأساسية فى الرياضيات والفيزياء وتطوير قدرات كليات العلوم بالجامعات الحكومية، حيث تعتبر العلوم الأساسية هى أم العلوم والمدخل الوحيد والرئيسي لبحوث الفضاء والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.



وأشارت الأكاديمية إلى أنه من خلال هذه المبادرة تم دعم 28 جامعة حكومية مصرية من خلال تطوير وتحديث وصيانة المعامل البحثية بكليات العلوم الحكومية في مجالات الرياضيات والفيزياء بالإضافة إلى دعم مشروعات بحثية داخل أقسام الفيزياء والرياضيات لكليات العلوم وكانت من أعلى 3 جامعات حصولاً على مشاريع بحثية في أقسام الرياضيات ضمن البرنامج هي جامعة الوادي الجديد بواقع (12) مشروع، والإسكندرية (10) مشروعات، وسوهاج وأسوان (9) مشروعات لكل منهما، وأيضاً من أعلى الجامعات حصولاً علي مشاريع بحثية في أقسام الفيزياء هي جامعة المنوفية بواقع (13) مشروع، والفيوم (12) مشروع، وأسوان (11) مشروع.





وأوضحت أن مؤشر البحث العلمى الشهري هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

