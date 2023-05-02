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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرجع الأعلى للشيعة بالعراق يحرم شراء وبيع الدراجات النارية فى هذه الحالة

السيستاني
السيستاني

أفتى المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، بحرمة بيع وشراء الدراجات النارية التي تصادرها السلطات الأمنية في حملات تقوم بها بين الحين والآخر في مناطق ومدن البلاد.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، جاء في نص السؤال: هناك دراجات نارية تأخذها الحكومة من المخالفين وتبقى عندها فترة معينة بسبب عدم مراجعة المخالف لها او لأي سبب آخر تصادرها الحكومة وتبيعها لمتعهد ليعرضها للبيع، السؤال هل يجوز شراءها والتصرف بها، علماً ان المرور تعطي فيها لوحة رسمية وقانونية؟، فأجاب المرجع السيستاني قائلا: كلا لا يجوز ذلك في مفروض السؤال.

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السيستاني آية الله علي السيستاني المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق الدراجات النارية

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