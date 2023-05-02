تدريبات قوية لـ حراس مرمي الزمالك بمران اليوم

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت تدريبات حراس المرمى التي شارك فيها محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية، التركيز على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

وفي نفس الوقت اكتفى محمد صبحي بأداء تدريبات تأهيلية خاصة فقط بشكل منفرد تحت إشراف الجهاز الطبي ، في إطار البرنامج الموضوع للحارس لعلاج الإرهاق العضلي وتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.