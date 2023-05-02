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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقرة خططية خاصة بمران الزمالك اليوم

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت هذه  الفقرة التركيز على تنفيذ جمل تكتيكية خاصة في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام.

و ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب عقب الإنتهاء من الفقرة الخططية، و منح اللاعبين تعليمات خاصة وشرح بعض المواقف الفنية وقام بتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الجوانب الخططية التي تم التدريب عليها استعدادا للمباريات المقبلة، وحرص أوسوريو على منح اللاعبين مهام خاصة داخل الملعب خلال التقسيمة .

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