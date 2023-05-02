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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل ما تريد معرفته عن الجزء الثالث من ليه لا لـ نيللي كريم

لية لا 3
لية لا 3

تنتظر  الفنانة نيللي كريم عرض أحدث اعمالها “ لية لا 3 ” ، خلال الفترة القادمة ، حيث من المقرر طرحة على أحدي المنصات الالكترونية . 

الجزء الثالث من مسلسل لية لا من المقرر ان يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين ابرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض . 

مسلسل لية لا يناقش عدد من القضايا التى تهم المرأة المصرية ، وفى الجزء الثالث الذى من المقرر ان تلعب بطولته نيللي كريم سيطرح العمل قضية الطلاق ، والزواج الثاني للمرأة . 

حيث تدور احداث الجزء الثالث من مسلسل لية لا حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق .

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الاجزاء السابقة من لية لا : 

وكان مسلسل لية لا 1 ، قد قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل بالاضافة الى كل من هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ، وناقش العمل قضية أستقلال المرأة قبل الزواج .

درات  احداث المسلسل حول فتاة أ تقرر الإستقلال عن عائلتها، وبسبب اعتراضهم التام تقرر الهرب والإشتراك في مسابقة غريبة، الفوز بها يوفر لها منحة دراسية. 

إما الجزء الثاني من من مسلسل لية لا فقد قامت ببطولته منة شلبي وأحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر.

جسّدت الفنانة منة شلبي ضمن أحداث مسلسل ليه لا  شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

ودارت  أحداث مسلسل ليه لا  التى تلعب بطولته منة شلبى فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

 

ليه لا الفنانة أمينة خليل الفنانة نيللي كريم الفنانة منة شلبي صلاح عبد الله محمد الشرنوبي مسلسل ليه لا

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