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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تستقبل الأبطال الرياضيين المشاركين بكأس العالم للخماسى الحديث والجائزة الكبرى لألعاب القوى

صدى البلد

استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولتى كأس العالم للخماسى الحديث والجائزة الكبرى لألعاب القوى ضمن قوام المنتخب المصرى من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية فور عودتهم إلى أرض الوطن.

جهاز الرياضة للقوات المسلحة

وقد كان فى استقبالهم وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة ، وذلك عقب مشاركتهم الناجحة فى البطولتين اللتين جرت فعالياتهم على مدار عدة أيام بدولتى المجر وبتسوانا .

وقد نجح اللاعب مهند طارق شعبان فى حصد الميدالية الفضية فى بطولة كأس العالم للخماسى الحديث التى أقيمت بدولة المجر وتنافست خلالها (17) دولة .

كما نجحت اللاعبة بسنت حميدة فى حصد الميدالية الفضية فى سباق (100) متر ، بالإضافة إلى حصدها الميدالية البرونزية فى سباق (200) متر ببطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى التى جرت فعالياتها بدولة بتسوانا بمشاركة (75) لاعب ولاعبة على مستوى العالم .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إستمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية العالمية والدولية .

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القوات المسلحة جهاز الرياضة للقوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة ألعاب القوى كأس العالم للخماسى الحديث

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