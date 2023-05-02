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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل أيام من تتويجه ملكا لبريطانيا.. شاهد|أبرز المحطات في حياة تشارلز الثالث

تشارلز الثالث
تشارلز الثالث

تستعد المملكة المتحدة لتتويج تشارلز الثالث، أمير ويلز السابق والابن الأكبر للملكة إليزابيث، يوم السبت الموافق السادس من مايو الجاري في لندن، حيث ترفع الأعلام تدريجيا وتنتشر الرايات والقطع التذكارية بألوان علم بريطانيا في المتاجر.

كان الأمير تشارلز أطول وريث للعرش في تاريخ بريطانيا، حيث أمضى 63 عامًا كأمير لويلز، وبعد طول انتظار أصبح ملكا لبريطانيا وهو في عمر الـ 73 عاما عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي، حيث حصل على لقب " الملك تشارلز الثالث " بعدما تولى العرش فيما ستُجرى، السبت القادم، بعناية شديدة مراسم تتويجه ملكا للبلاد.

وفي ما يلي أبرز المحطات الرئيسية في حياة الملك تشارلز الثالث منذ ولادته.

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ففي نوفمبر 1948، ولد الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج أمير إدنبرة في قصر باكنجهام، ليصبح الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

وفي 6 فبراير 1952، توفى جده الملك جورج السادس وأصبحت والدته الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. في عمر الثالثة، بات الأمير تشارلز الوريث المباشر للعرش.

وفي إبريل 1962، التحق بمدرسة جوردونستون الداخلية في اسكتلندا.

وفي يوليو 1969، توجت الملكة إليزابيث ابنها تشارلز أميرا لويلز في حفل متلفز في قلعة كارنارفون.

وفي 1970، تخرج تشارلز من كلية ترينيتي في كامبريدج وأصبح أول وريث ملكي يحصل على شهادة جامعية؛ وذلك قبل أن يبدأ حياته العسكرية التي بلغت ذروتها في قيادة كاسحة ألغام "إتش. إم. إس. برونينجتون."

وفي صيف عام 1981، تزوج تشارلز الشابة العشرينية  ديانا سبنسر، التي تنحدر من أسرة نبيلة ذات دماء ملكية، في احتفال بكاتدرائية القديس بولس بلندن في حفل حضره نحو 750 مليون مشاهد حول العالم، فيما أثار الزواج ضجة إعلامية ضخمة.

وكانت الأميرة ديانا أو "أميرة القلوب" كما كانت تُلقب، تحظى بشعبية كبيرة.

وفي 21 يونيو 1982، كانت ولادة الأمير وليام أول أبناء تشارلز الثالث.

وفي 15 سبتمبر 1984: ولادة الأمير هنري (الملقب هاري).

عصفت زواج تشارلز وديانا بمشاكل أدت في نهاية المطاف إلى الطلاق عام 1996، لتلقى ديانا حتفها بعد ذلك بعام في حادث سيارة مأساوي في باريس في أغسطس 1997 ليصر تشارلز على دفنها مع مرتبة الشرف الملكية.

وفي 9 أبريل 2005، تزوج من كاميلا باركر بولز في وندسور.

وفي 8 سبتمبر 2022، أصبح الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

 

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