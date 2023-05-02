من الملابس للأغاني… تفاصيل حفل تنصيب تشارلز الثالث

تستعد المملكة المتحدة لتتويج تشارلز الثالث، أمير ويلز السابق والابن الأكبر للملكة إليزابيث، يوم السبت الموافق السادس من مايو الجاري في لندن، حيث ترفع الأعلام تدريجيا وتنتشر الرايات والقطع التذكارية بألوان علم بريطانيا في المتاجر.

فقد أصبح تشارلز ملك البريطانيين في اللحظة التي توفيت فيها والدته في سبتمبر الماضي، ولكن الانضمام إلى العرش عادة ما يكون بطريقة غريبة، وغالبا ما تحدث تحت ظل الموت. التتويج، من ناحية أخرى، هو الاحتفال النقي.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يمكن أن يشير التتويج إلى كل من الفعل الحرفي المتمثل في وضع تاج على رأس الملك وكذلك الحفل الديني الذي تتوج خلاله السيادة.

ومعظم البريطانيين لم يشهدوا حدثا من هذا النوع لأنهم شباب أو لم يكونوا قد ولدوا قبل 70 عاما عند تتويج الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر الماضي عن 96 عاما.

توقيت حفل التتويج

من المقرر أن تتم عملية تتويج الملك تشارلز الثالث في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن، مما يعني أنها ستبدأ في وقت مبكر جدا من الصباح في الولايات المتحدة - الساعة 6 صباحا على الساحل الشرقي، والساعة 3 صباحا في الغرب.

أين يمكن مشاهدة الحفل؟

إذا كنت في بريطانيا، فلن تضطر إلى النظر بعيدا. من المتوقع أن تقوم كل من بي بي سي وأي تي في وسكاي نيوز ببث الحفل مباشرة. لم تعلن شبكات التلفزيون البريطانية والأمريكية الأخرى عن خططها.



أداء الحفل

من المقرر عقد حفل التتويج، وهو حدث تم إنتاجه وبثه من قبل بي بي سي، يوم الأحد، 7 مايو، في قلعة وندسور. وسيحضر الحفل أفراد الجمهور. وسيحضر الحفل أفراد من الجمهور، حيث تم اختيار 5000 شخص خلال عملية التقديم.



الحفلة موسيقية

لم يتم تأكيد التشكيلة الكاملة بعد، لكن كاتي بيري وليونيل ريتشي ومغنية الأوبرا الإيطالية أندريا بوسيلي من أبرز المؤديين في الحفل. ووفقا للمصادر، أعرب أديل وإلتون جون عن أسفهم واعتذارهم عن الحضور بسبب تعارض مع جدول مواعيدهم، ورفض هاري ستايلز وإد شيران وسبايس جيرلز دعوات للأداء.

وسينضم الممثل توم كروز وبوه الذي سيظهر مع سونام كابور إلى جانب نجمة "سلالة" جوان كولينز والمغنية توم جونز والمغامرة بير جريلز والراقصة أوتي مابوس في سلسلة من VTs المسجلة مسبقًا والتي ستكشف فيها حقائق "غير معروفة" عن الملك لتتويجه على العرش



ميجان ميركل

تحوم علامة استفهام لعدة أشهر حول ما إذا كان دوق ودوقة ساسكس سيقومان بالرحلة من كاليفورنيا إلى لندن لحضور اليوم الكبير. أخيرا، أكد قصر باكنجهام في بيان أن الأمير هاري سيحضر التتويج وحده. وستبقى ميجان في الولايات المتحدة مع أطفالهما، الأمير أرتشي، الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، والأميرة ليليبيت، التي تبلغ عام واحد.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رؤية الأمير هاري مع العائلة المالكة منذ أن تم نشر مذكراته القنبلة ، "سبير" ، في يناير.



دعوات الحضور

التتويج هو حفل الدولة، لذلك تدير الحكومة بعناية قائمة الضيوف، وقد تمت دعوة حوالي 2000 فقط من الحاضرين.

وتتكون القائمة في المقام الأول من أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك الصغار، مثل الأمير جورج البالغ من العمر 9 سنوات وإخوانه الأصغر سناً، الأميرة شارلوت والأمير لويس. وهناك أيضا مجموعة مختارة من رؤساء الوزراء السابقين وأعضاء البرلمان وقادة العالم والملكين الأجانب وقادة الدين.



هل هناك قائمة أغاني رسمية يتم تشغيلها؟

نعم، و "دادي كوول" من فريق بوني ام، هي ثاني أغنية يتم تشغيلها. حضرت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، وهي قسم فعلي في الحكومة البريطانية الحقيقية، قائمة تشغيل من 27 أغنية للتتويج تتضمن بعض الأغاني مثل ("كم توجيزر التي يغنيها ذا بيتلز، و"ليتس دانس" التي يغنيها ديفيد باوي والبعض الآخر بالتأكيد ("راننينج أب ذات هيل" التي يغنيها كيت بوش، و"ساي يو ويل بي زير" الكلاسيكية لسبايس جيرلز. ومن الممكن أن يكون هناك إضافة أو حذف للخطة الحالية في الأيام المقبلة.



بعض مراسم التتويج التي كشفها قصر باكنجهام

على مدار الأيام الماضية، كشف قصر بكنجهام عن تفاصيل لمراسم التتويج، والتي من المقرر أن تكون أقل حجمًا مقارنة بتتويج إليزابيث، لكنها ستظل حافلة بالأبهة والعظمة لتعكس تقاليد تعود إلى ألف عام مضت. فمن المقرر تتويج تشارلز ملكا بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر.

وقال قصر بكنجهام إن ملك بريطانيا تشارلز سيرتدي ثيابا مخملية من الحرير القرمزي والأرجواني اللون في حفل تتويجه يوم السادس من مايو، وهي ثياب ارتداها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937.

وسيرتدي تشارلز وزوجته كاميلا مجموعتين من الثياب في حفل التتويج، وهي ثياب رسمية قرمزية عند الوصول وثياب ملكية أرجوانية عند المغادرة، وكلها ثياب إما محفوظة من ذي قبل أو مصنوعة لدى شركة حياكة الملابس القائمة في لندن منذ 334 عامًا إيدي آند رافنسكروفت.

وكانت الثياب الرسمية لكاميلا مصنوعة في الأساس للملكة الراحلة إليزابيث.



كما كشف قصر بكنجهام عن مزيد من تفاصيل مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز، بالقول إنها ستشهد استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.

فمن المقرر في لحظة تتويج تشارلز استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام واستخدم لأول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.

وقال القصر في بيان إنه بالإضافة إلى ذلك، سيجلس الملك وزوجته كاميلا في مراحل مختلفة من المراسم على كراس تاريخية أخرى.

وأضاف القصر أن الكراسي التي ستستخدم خلال الأجزاء الأولى من المراسم وتلك التي ستستخدم لتتويج كاميلا كانت قد صنعت لتتويج والدة تشارلز الملكة إليزابيث في 1953.

وسيجلس تشارلز وكاميلا أيضا على كرسيي العرش خلال بعض أجزاء مراسم التتويج.

وكان هذان الكرسيان قد صنعا لتتويج الملك جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث، التي عرفت فيما بعد باسم الملكة الأم، في عام 1937.

وقال القصر إن كراسي المجموعة الملكية «تم ترميمها وتكييفها حسب الحاجة».



وفي السياق، قال قصر بكنجهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل، إن الشاشة ستوفر "خصوصية مطلقة" الجزء الأكثر قداسة من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت مقدس.

فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه.

وقال القصر إن الشاشة صنعت بمزيج من المهارات الحرفية التقليدية والأساليب الحديثة، ويبلغ ارتفاعها 2.6 متر وعرضها 2.2 متر، ولها أعمدة خشبية تعلوها نسور برونزية مطلية بورق الذهب.