تنصيب ملك بريطانيا.. موكب تشارلز الثالث سيكون ضعف جنازة الملكة الراحلة

قال المنظمون لحفل تتويج ملك بريطانيا إن موكب تشارلز الثالث، الذي من المقرر أن يكون “ضعف حجم” جنازة الملكة الراحلة.

وقال اللواء الرائد في قسم الأسرة، اللفتنانت كولونيل جيمس شو، إنه ورقيب الحامية الرائد فيرن ستوكس شاهدا حفل تتويج عام 1953 في محاولة لهما تقديم اقتراحات للموكب.

وبدأت الاستعدادات لحدث 6 مايو في نوفمبر، مع حوالي شهر من التخطيط يذهب كل ساعة للجيش في استعراض.

وقال الرقيب ميجور ستوكس ، 51 عامًا ، إن الجميع في الإجراءات 'سيكونون على علم' بأي اضطرابات محتملة أو تهديدات أمنية.

واضاف: 'الجميع يعرف بالضبط كيف يُسمح لهم قانونًا بالرد على أي من هؤلاء'.

وتم وضع الخطط موضع التنفيذ في إطار بروفة موكب شارك فيها أكثر من 700 من الحراس والضباط وأعضاء الفرقة في شارع كوينز ، بين ليل باراكس ومونس باراكس في ألدرشوت ، هامبشاير.

بما أن العرض سيشهد الجنود يملأون المركز التجاري ، قال الرقيب ميجور ستوكس إنه كان عليهم تصميم حركة حفر جديدة لإطعام الناس في قصر باكنغهام ، الذي لم يذكر اسمه بعد.

قال اللفتنانت كولونيل شو بعد جولتين متتاليتين: 'الأمور تسير على ما يرام حقًا'.

واضاف 'لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة ولا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا وأريد فقط التقدم سريعًا إلى 6 مايو والمضي قدمًا في ذلك.'

وقد عاد مؤخرًا العديد من الوحدات التي شاركت في التدريب من العمليات والتدريبات في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في كينيا والعراق وقبرص.

كما قاد المقدم شو ، 43 عامًا ، الذي من المقرر أن يقود الموكب على ظهور الخيل على بعد حوالي 1500 متر، موكب جنازة الملكة الراحلة ويوبيلها البلاتيني.