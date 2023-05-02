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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 5 أشخاص بالرصاص المطاطي واختناق العشرات في مواجهات مع الاحتلال بمدخل البيرة الشمالي

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مدخل البيرة الشمالي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر طبية، إن عشرات المواطنين أصيبوا أيضا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة الجماهيرية، التي انطلقت من وسط مدينة رام الله وصولا لمدخل البيرة الشمالي، تنديدا بإعدام الأسير الشهيد خضر عدنان.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت سابق من اليوم، سلطات الاحتلال لتسليم جثمان الشهيد خضر عدنان الذي أعلن عن استشهاده صباح اليوم الثلاثاء، لذويه لمواراته الثرى.

وقالت اللجنة الدولية في بيان صحفي "ندعو السلطات الإسرائيلية الى إعادة جثمان عدنان حتى تتمكن أسرته من ترتيب مراسم دفن كريمة بما يتوافق مع عاداتهم ومعتقداتهم".

وأعربت اللجنة في بيانها عن استعدادها لتقديم الدعم في سبيل إعادة جثمان عدنان في حال طلب منها ذلك، توافقا مع المهام الإنسانية الموكلة إليها.

وتقدمت اللجنة بأحر التعازي لأسرة خضر عدنان وأحبائه في هذا الوقت العصيب. 

الاحتلال الإسرائيل اطلاق قنابل الغاز احتلال الإسرائيلي الأنباء الفلسطينية

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