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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشعب الديمقراطي: قدمنا اقتراحات للحوار الوطني تغير وجه الوطن.. فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذ وعده الذي قطعه في إفطار الأسرة المصرية منذ عام، وهو عقد الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن إعداد الحوار الوطني استغرق نحو عام، وهذه مدة «معقولة» كون الموضوعات التي يناقشها تندرج تحت 3 محاور، وهي «السياسي والاجتماعي والاقتصادي»، وتشمل كل تفاصيل الدولة المصرية.

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وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المحاور الثلاثة وما يتفرع عنها من موضوعات ستستغرق أعمال اللجان الخاصة بالحوار الوطني، والتي ستضم كل الخبراء وتستوعب كل الرؤى والأفكار، متابعا: «قدمنا كتحالف أحزاب سياسية مكون من 42 حزبا، رؤى واقتراحات تغير وجه الوطن، وبالفعل هو بناء جديد لجمهورية جديدة».

وتابع: «نحن الآن بالفعل في إطار هيئة أو جمعية تأسيسية جديدة لبناء الجمهورية الجديدة، قدمنا اقتراحات تشمل كل مناحي الحياة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر: تم تقديم اقتراحات بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وآخر متعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن اقتراحات لتعديل نظام الأجور إذ لابد أن يكون متابعًا ومواكباً للعالم أجمع «أي بالساعة، فما المانع أن يكون الأجر بالساعة؟»، وهناك اقتراحات حول إعادة التقسيم الإداري بين المحافظات».

إكسترا نيوز الجمهورية الجديدة الحوار الوطني الحقوق السياسية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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