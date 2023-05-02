الوزراء العرب المعنيون بشئون الأرصاد الجوية يناقشون قضايا المناخ بالجامعة العربية

​عقد مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دورته العادية رقم (3) للمكتب التنفيذي والمجلس الوزاري بحضور عدد من الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة من ضمنها: الاستراتيجية العربية لخدمات الأرصاد الجوية، التدريب وبناء القدرات وأهمية الدور الإعلامي فى مجال الأرصاد الجوية وكيفية إدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ فضلا عن أهم المستجدات في مجال تغير المناخ.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات بشأن تلك الموضوعات وسوف تعمل الامانة الفنية للمجلس على متابعة تنفيذها خلال الفترة القادمة.