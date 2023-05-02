خالد الغندور يكشف سبب رفض بيراميدز المشاركة في مباراة السوبر

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن بديل نادي الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري أمام الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "بيراميدز يعتذر عن مواجهة الأهلي بكأس السوبر لضيق الوقت لعدم تكافؤ الفرص بين الفريقين"

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي.