بينها مصر.. شركة طيران روسية تعلن تسيير 130 رحلة أسبوعيا لـ3 دول

أعلنت شركة طيران “أزور إير” الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسير رحلات من روسيا إلى مصر وتركيا وتايلاند في الصيف.

وقالت الشركة في بيان: “في الصيف، يتم التخطيط لتسيير رحلات جوية إلى الخارج من 11 مدينة روسية.. الشركة تعتزم خلال فترة الذروة القيام بما يصل إلى 130 رحلة في الأسبوع”.

وأضافت: “سيكون من الممكن الوصول إلى الغردقة وشرم الشيخ من موسكو، وسانت بطرسبرج، وإيكاترينبرج، وكازان، وكراسنويارسك، ونيجني نوفجورود، ونوفوسيبيرسك، وبيرم، وسامارا، وأوفا، وتشيليابينسك”.

وتابعت: “سيكون من الممكن الوصول إلى إلى أنطاليا من موسكو وكازان ومينيراليني فودي وسامارا، كما تم التخطيط لبرنامج طيران إلى دالامان من سامارا وإيكاترينبرج”.

وأوضحت أنه “سيتمكن سكان سيبيريا والشرق الأقصى من السفر إلى تايلاند. لذلك، تم تحديد رحلات جوية إلى فوكيت من فلاديفوستوك وإيركوتسك وكراسنويارسك ونوفوسيبيرسك وخاباروفسك”.